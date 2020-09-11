وزير العمل: سنبدأ قريبا بوضع خطة لتنفيذ مشروع منح قروض للشباب









اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، ، ان الوزارة ستبدأ قريبا بوضع خطة لتنفيذ مشروع منح قروض للشباب.





وقال الركابي إن " مجلس الوزراء احال ملف منح قروض للشباب الى وزارة العمل بعد ان كان في السابق لدى وزارة التخطيط"، لافتا الى ان " وزارة العمل لديها الكثير من التحفظات والملاحظات على الاليات المقرة من قبل وزارة التخطيط في الحكومة السابقة".





واضاف ان " وزارة العمل ستعمل على تغيير هذه الاليات او تطويرها بما ينسجم مع استراتيجيتها بالتعامل مع ملف العاطلين وسيكون هناك اجتماع موسع للمعنيين في وزارة العمل لوضع الخطط الكفيلة بتنفيذ هذا المشروع"، مشيرا الى انه " لا يمكن تحديد موعد محدد للتنفيذ ولا يوجد الاليات في الوقت الحالي لكن الوزارة ستبدأ بالقريب العاجل بهذا الموضوع".

واوضح الركابي ان " مشروع منح قروض للشباب هو بمبادرة من البنك المركزي وتم رصد الاموال وصدر قرار نيابي نهاية العام 2019 وتم تكليف وزارة التخطيط في هذا المشروع الذي يعد معقدا لأه يتضمن اشتراك مجموعة من شباب في مشروع معين ويقترضون مبلغاً من 35 الى 50 مليون دينار".





وتابع الركابي ان " وزارة العمل لديها قاعدة بيانات عن العاطلين عن العمل من مختلف المحافظات بالاسماء والعناوين والمؤهلات وكان رأي وزير التخطيط ان وزارته غير مختصة بهذا الموضوع وتم تقديم مقترح الى مجلس الوزراء بإحالة هذا المشروع بكل تفاصيله الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مشيرا الى ان " وزارة العمل ستنسق مع وزارة الشباب والرياضة باعتبار هذا الموضوع يخص السياسة الوطنية لتشغيل الشباب".





ولفت الى ان " الوزارة ستضيف او تغير بعض الفقرات على الآليات المتبعة سابقا وقد تم تقديم ملاحظات الى مجلس الوزراء بهدف ايصال هذه المبالغ الى مستحقيها وتخفيف العبء عن الشباب العاطلين عن العمل بمختلف المحافظات"، مؤكدا ان " الوزارة تسعى الى ان تكون الفوائد قليلة بالمصارف الاهلية".