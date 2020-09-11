الكاظمي ونيجيرفان بارزاني يؤكدان اهمية اعتماد الحوار والدستور وتوحيد الصفوف والمواقف









التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مكتب الاخير باربيل.



وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، :" ان الكاظمي التقى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وذلك ضمن زيارته الحالية الى الاقليم ".



واضاف انه :" جرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع والقضايا التي يشهدها البلد ، كما تم طرح الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، والتأكيد المشترك على اهمية توحيد الصفوف والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة ".



وشهد اللقاء توافقاً مشتركاً وتأكيداً على اهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات، والوصول بها الى افضل صورة تخدم الشعب العراقي بجميع مكوناته ".



كما اكد الجانبان استمرار التنسيق الامني ضمن القوات المسلحة لمنع فلول داعش الارهابية من النفاذ باي صورة، وبما يؤمّن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، واجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر الحقيقي عن ارادة العراقيين واختياراتهم الديمقراطية