ألقت قوة امنية، القبض على شخص ينتحل صفة ضابط ومستشار في رئاسة الوزراء.



وقال مصدر امني ان "القوات الامنية التابعة لقطعات فق ١٧ واستخبارات وامن الوطني بغداد القت القبض على شخص ينتحل صفة ضابط ومستشار في رئاسة الوزراء".

واضاف، ان "القوات الامنية سلمت المتهم الى الجهات الامنية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".