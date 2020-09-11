النزاهة تضبط جباة أموال وهميين في إحدى سيطرات قضاء الدجيل

أعلنت هيئة النزاهة، ، عن ضبط جباة أموال وهميين في إحدى سيطرات قضاء الدجيل.

وقالت الهيئة في بيان إنه "تم ضبط عددٍ من المتهمين في إحدى السيطرات التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، اقدموا على جباية أموال دون سند قانوني.

وأضاف البيان أنه تم"ضبط كميَّةٍ من الأموال بحوزة المتهمين المضبوطين خلال العمليَّة، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولات.