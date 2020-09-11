بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 11 أيلول 2020
آخر الأخبار
المنافذ: ضبط تهرب من دفع الرسوم الجمركية وعدم وجود إجازة استيراد في أم قصر والقائم نائب يحذر من خطورة حدوث "انهيار" في الاقتصاد العراقي ما هي محطة المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز المقبلة؟ الكاظمي يصل إلى محافظة السليمانية بارزاني يكشف تفاصيل لقائه بالكاظمي المجلس الوزاري المعني بكورونا في إسرائيل يوافق على خطة إغلاق الأمم المتحدة: الفساد أكبر مشكلة تواجه العراق.. ونتمنى أن نرى عراقاً قوياً يتمتع بالسيادة والاستقرار روسيا تسجل أكثر من 5500 إصابة جديدة بفايروس كورونا ترامب يعلن: لدينا أسلحة لا يدري بها أحد! ميسي يعود للعب مع الأرجنتين بعد رفع الحظر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 أيلول 2020 11:59 ص

المالية البرلمانية تبدي تحفظها بشأن آلية القروض وتصفها بغير المدروسة

المالية النيابية
أبدت اللجنة المالية البرلمانية تحفظها بشأن آلية القروض ووصفتها بغير المدروسة من قبل الحكومة ، .


وقالت في بيان بعد استضافتها وزير المالية علي عبد الامير علاوي  ان قيمة فوائد هذه القروض كبيرة وستلقى بثقلها على كاهل الدولة في المستقبل وان الاجيال القادمة ستتحمل تبعاته.


واشارت الى ان "الموافقة على قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره مجلس النواب جاء بضغط من اللجنة المالية وتحملت فيه المسؤولية لسد العجز الكبير في الموازنة وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية واخراج البلاد من هذه الأزمة " .
 وقالت ان"تمرير قانون الاقتراض كان مشروطاً من قبل اللجنة بتقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي يمثل رؤية حقيقة للحل الازمة المالية دون الاعتماد على سياسة الاقتراض المرفوضة من قبلنا.

واوضحت اللجنة المالية ان "الخروج من هذه الازمة يتطلب تضافر الجهود وتعاون تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن ضغط النفقات وزيادة الايرادات غير النفطية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميناء ام قصر

المنافذ: ضبط تهرب من دفع الرسوم الجمركية وعدم وجود إجازة استيراد في أم قصر والقائم 11 أيلول 2020 12:16 م

كورونا في العراق

نائب: 95% من إصابات كورونا “خفيفة”والفيروس يفقد فعاليته 11 أيلول 2020 11:56 ص

التقاعد

التقاعد الوطنية تعلن عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين 11 أيلول 2020 11:54 ص

مصرف الرافدين

الرافدين: دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية 11 أيلول 2020 10:30 ص

دولار

المالية النيابية: حيتان كبار تقف خلف الفاسدين الصغار 10 أيلول 2020 03:15 م

الذهب

الذهب يستقر عند أعلى مستوى في أسبوع بفعل انخفاض الدولار 10 أيلول 2020 12:50 م

رعد-المكصوصي

نائب : وصلنا الى مرحلة التعايش مع كورونا 10 أيلول 2020 12:24 م

كورونا-بديالى

نقابة الأطباء يحذر من خطورة فحص "Rapit test" الخاص بكورونا 10 أيلول 2020 09:27 ص

التعليقات