المالية البرلمانية تبدي تحفظها بشأن آلية القروض وتصفها بغير المدروسة

أبدت اللجنة المالية البرلمانية تحفظها بشأن آلية القروض ووصفتها بغير المدروسة من قبل الحكومة ، .





وقالت في بيان بعد استضافتها وزير المالية علي عبد الامير علاوي ان قيمة فوائد هذه القروض كبيرة وستلقى بثقلها على كاهل الدولة في المستقبل وان الاجيال القادمة ستتحمل تبعاته.





واشارت الى ان "الموافقة على قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره مجلس النواب جاء بضغط من اللجنة المالية وتحملت فيه المسؤولية لسد العجز الكبير في الموازنة وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية واخراج البلاد من هذه الأزمة " .

وقالت ان"تمرير قانون الاقتراض كان مشروطاً من قبل اللجنة بتقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي يمثل رؤية حقيقة للحل الازمة المالية دون الاعتماد على سياسة الاقتراض المرفوضة من قبلنا.



واوضحت اللجنة المالية ان "الخروج من هذه الازمة يتطلب تضافر الجهود وتعاون تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن ضغط النفقات وزيادة الايرادات غير النفطية.

