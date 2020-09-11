نائب: 95% من إصابات كورونا “خفيفة”والفيروس يفقد فعاليته

اكد النائب مضر خزعل الازيرجاوي، ان 95% من الاصابات بفيروس كورونا خفيفة في البلاد.

وقال انه “ورغم ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا في الاسابيع الماضية وفق بيانات وزارة الصحة الا انها تبقى ضمن الاطار المسيطر عليه من قبل الوزارة وكواردها.

واضاف، ان “كورونا فقد فعاليته بشكل لافت مع انخفاض واضح في ملف الوفيات لافتا الى ان 95% من الاصابات خفيفة وهذا مؤشر ايجابي وبالغ الاهمية قد يدفع الى رفع نسب الدوام في الدوائر الحكومية والمدارس لكن تبقى الوقاية والالتزام باجراءات وزارة الصحة امرا في غاية الاهمية من اجل تفادي تسجيل المزيد من الاصابات بالفيروس.