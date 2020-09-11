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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 أيلول 2020 11:54 ص

التقاعد الوطنية تعلن عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين

التقاعد
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقالت في بيان انه تم" صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين الذين تقاضوا أول راتب في شهر أذار 2020 وللمتقاعدين العسكريين الذين تقاضوا أول راتب في شهر تموز وأب 2020  مشيرة الى انه سيتم صرف الوجبات القادمة تباعا.
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