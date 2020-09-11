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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 أيلول 2020 11:53 ص

هورامي: حكومة الإقليم مستعدة لتسليم نصف ايرادات المنافذ إلى بغداد

سمير هورامي
أكد المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، سمير هورامي، أن حكومة الإقليم مستعدة لتسليم بغداد نصف واردات المنافذ.  
وقال هورامي في تصريح صحفي، إن "حكومة كردستان ليست لديها مشكلة في زيارة رئيس الوزراء الى منفذ ابراهيم الخليل أو المعابر الحدودية الأخرى.  
وأضاف أن "كردستان أبلغت الحكومة الاتحادية بأنها  على استعداد لإدارة المعابر بصورة مشتركة فيما بينهما وتسليم 50% من عائداتها إلى بغداد.  
وأشار إلى أنه "في حال قررت بغداد إرسال لجان مراقبة إلى المعابر فسيتم تسهيل مهامها والتعاون معها بهذا الخصوص.  
ولفت إلى أن "زيارة الكاظمي  للاقليم ركزت على تفاصيل عديدة لحل المشاكل بين بغداد وأربيل بالحوار، وهذا سيكون واضحا من خلال الاتفاق على حصة الكرد في موازنة العام المقبل، فيما ابدى الإقليم مرونته للتعاون التام.
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