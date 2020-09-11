الأعرجي :الحكومة حريصة على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة في المجالات كافة

أكد مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتقتصر على المجال العسكري فحسب وان الحكومة العراقية حريصة على تطوير العلاقات في المجالات كافة.



ورحب الأعرجي خلال لقائه السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر بقرار البنتاغون وبيان البيت الأبيض، الخاصّين بتخفيض أعداد عناصر التحالف الدولي الى ثلاثة آلاف عنصر غير قتالي، يقتصر واجبهم على الاستشارة والتدريب ودعم القوات العراقية.

من جهته أبدى تولر، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم العراق في موضوع مخيم الهول، وكذلك تقديم الدعم الى وزارة العدل العراقية.