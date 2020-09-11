العراق والسعودية يبحثان آليات افتتاح منفذ عرعر



التقى محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبدالعزيز الشمري.



وقال بيان للمكتب الإعلامي للمحافظ ، أن "المحافظ بحث مع السفير، آليات افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والمملكة العربية السعودية أمام حركة التجارة الدولية بعد الإعلان عن جاهزيته.



وناقش الدليمي وفقا للبيان مع سفير المملكة، "آليات تأمين الطريق البري الممتد من المنفذ وحتى مركز محافظة الانبار وصولاً الى العاصمة بغداد وبالتنسيق مع الحكومة المركزية والقطعات العسكرية المنتشرة على طول الطريق.





واضاف البيان، أن "أهمية افتتاح هذا المنفذ تكمن امام حركة التجارة الدولية ونقل المسافرين والحجاج، لدعم الاقتصاد المحلي والانفتاح على الشركات الاستثمارية وتوفير فرص العمل للآلاف من العاطلين.