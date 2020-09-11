الكاظمي يصل إلى محافظة السليمانية

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى محافظة السليمانية.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى محافظة السليمانية"، وذلك بعد قضائه يوماً في محافظة أربيل.



وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى مكتب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.