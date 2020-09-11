بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 11 أيلول 2020
آخر الأخبار
المنافذ: ضبط تهرب من دفع الرسوم الجمركية وعدم وجود إجازة استيراد في أم قصر والقائم نائب يحذر من خطورة حدوث "انهيار" في الاقتصاد العراقي ما هي محطة المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز المقبلة؟ الكاظمي يصل إلى محافظة السليمانية بارزاني يكشف تفاصيل لقائه بالكاظمي المجلس الوزاري المعني بكورونا في إسرائيل يوافق على خطة إغلاق الأمم المتحدة: الفساد أكبر مشكلة تواجه العراق.. ونتمنى أن نرى عراقاً قوياً يتمتع بالسيادة والاستقرار روسيا تسجل أكثر من 5500 إصابة جديدة بفايروس كورونا ترامب يعلن: لدينا أسلحة لا يدري بها أحد! ميسي يعود للعب مع الأرجنتين بعد رفع الحظر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 11 أيلول 2020 11:38 ص

بارزاني يكشف تفاصيل لقائه بالكاظمي

بارزاني والكاظمي
غرد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، بشأن استقباله رئيس الحكومة الاتحادية، مصطفى الكاظمي في أربيل.

وقال بارزاني في تغريدة له: "يسعدني استقبال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له صباح اليوم في اربيل. واصلنا محادثاتنا البناءة لحل القضايا المتبقية بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية العراقية وبحثنا القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى مكتب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.
إقرأ ايضا
عبد الهادي السعداوي

نائب يحذر من خطورة حدوث "انهيار" في الاقتصاد العراقي 11 أيلول 2020 12:05 م

سمير هورامي

هورامي: حكومة الإقليم مستعدة لتسليم نصف ايرادات المنافذ إلى بغداد 11 أيلول 2020 11:53 ص

قاسم-الاعرجي

الأعرجي :الحكومة حريصة على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة في المجالات كافة 11 أيلول 2020 11:50 ص

منفذ عرعر

العراق والسعودية يبحثان آليات افتتاح منفذ عرعر 11 أيلول 2020 11:47 ص

الكاظمي

الكاظمي يصل إلى محافظة السليمانية 11 أيلول 2020 11:42 ص

الكاظمي وبلاسخارت

بلاسخارت: نؤيد جهود حكومة الكاظمي في إرساء علاقات دولية متوازنة 11 أيلول 2020 10:36 ص

ذي-قار-1

محتجون يغلقون بوابة دائرة صحة ذي قار 10 أيلول 2020 01:58 م

download (1)

وزير النفط :سنعيد النظر بعقود تراخيص الابار الصغيرة 10 أيلول 2020 01:57 م

التعليقات