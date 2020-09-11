بارزاني يكشف تفاصيل لقائه بالكاظمي

غرد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، بشأن استقباله رئيس الحكومة الاتحادية، مصطفى الكاظمي في أربيل.



وقال بارزاني في تغريدة له: "يسعدني استقبال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له صباح اليوم في اربيل. واصلنا محادثاتنا البناءة لحل القضايا المتبقية بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية العراقية وبحثنا القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى مكتب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.

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