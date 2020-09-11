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الجمعة, 11 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 11 أيلول 2020 11:20 ص

المجلس الوزاري المعني بكورونا في إسرائيل يوافق على خطة إغلاق

كورونا في إسرائيل

وافق المجلس الوزاري المصغر لشؤون محاربة فيروس كورونا في إسرائيل، على توصيات وزارة الصحة بفرض الإغلاق الكامل لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الخطة التي بحثها المجلس المصغر، عدة مراحل من إجراءات الإغلاق، لم يتم إعداد الجدول الزمني لها بعد.

وتشمل الخطة فرض قيود حتى 500 متر من مكان السكن للمواطنين وإغلاق المؤسسات التربوية والنشاط الخاص والعام باستثناء الصيدليات ومتاجر البقالة وغيرها، إضافة إلى إغلاق شامل للمطاعم وأماكن الترفيه والمحلات التجارية، وحظر التنقل بين البلدات وغيرها من الإجراءات.

ومن المقرر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية بكامل تشكيلتها على هذه الخطة يوم الأحد المقبل حتى تدخل حيز التنفيذ.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع حاد في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف إصابة يوم الخميس و20 وفاة خلال 8 ساعات فقط من الـ10 صباحا حتى السادسة مساء.

وارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا منذ بدء انتشار الوباء في إسرائيل إلى 145 ألفا و526 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 1077.

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