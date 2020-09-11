بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 11 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 11 أيلول 2020 10:54 ص

روسيا تسجل أكثر من 5500 إصابة جديدة بفايروس كورونا

كورونا في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 5504 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و102 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة الروسية في بيان لها، أن "المؤسسات الصحة في البلاد سجلت خلال الـساعات الـ24 الماضية 5504 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد".

واضافت: تم "تسجيل خلال الساعات الماضية 102 حالة وفاة نتيجة مضاعفات هذا الفايروس".

وأوضحت، أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد أصبح 1051874 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 18365 حالة وفاة".
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