ميسي يعود للعب مع الأرجنتين بعد رفع الحظر

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إن ليونيل ميسي يستطيع اللعب مع المنتخب في افتتاح تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، بعد انتهاء إيقافه خلال كأس كوبا أميركا العام الماضي.



وتم إيقاف ميسي لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي، واتهامه مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية "الكونيمبول" بالفساد.



وكان من المفترض أن يغيب ميسي عن مواجهة الإكوادور في بوينس أيرس في الثامن من أكتوبر.