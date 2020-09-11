القبض على شخص انتحل رتبة عسكرية في الجيش العراقي

أفاد مصدر أمني، بإلقاء القبض على شخص انتحل رتبة عسكرية كبيرة في الجيش العراقي ومنصباً رفيعاً في الحكومة بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن قوة أمنية من الفرقة ١٧ ووكالة الاستخبارات والامن الوطني القت، اليوم، القبض على شخص ينتحل صفة ضابط بالجيش العراقي برتبة لواء ركن، ومنصب مستشار في رئاسة الحكومة العراقية".



وأضاف المصدر، أن " الشخص أغمي عليه بعد عملية القاء القبض"، مشيراً إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة".



من جانبها أكدت وزارة الدفاع العراقية، أن مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن القت القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عالية في الجيش العراقي.



وقالت في بيان، إن مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع مفارز أمنية مشتركة تمكنت بجهد استخباري دقيق، من القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن في الجيش العراقي.



وأوضحت أن الاعتقال تم أثناء محاولة عبور سيطرة ٧٥ الواقعة جنوب العاصمة، حيث تم ضبط بحوزته باجات مزورة برتبة لواء ركن، مشيرة الى احالته إلى التحقيق لغرض عرضه أوراقه أمام القضاء.