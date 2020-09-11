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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 11 أيلول 2020 01:44 ص

عصابة تدمير العراق.. حيدر العبادي ظلّ المالكي الذي عشق الحشد الإرهابي بالسلطة وانتقده بعد خروجه 3-4

العبادي

مراقبون: العبادي ارتكب أكبر الجرائم بضم عصابات الحشد للقوات المسلحة ومأسستها

غريب أمر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يريد أن يظهر بطلا بعدما غادر السلطة. لكنه في مكانه وقبل ان يتركه تبقى له فضيلة، تحرير العراق من داعش الإرهابي واستعادة الموصل، وخطيئة مأسسة الحشد الشعبي الإرهابي وضمه للقوات المسلحة العراقية.
 لذلك فان انتقاداته للحشد الارهابي بعد ترك السلطة، ليست ذات قيمة. عندما يقول ان الحشد الارهابي كلهم لصوص وأن هناك 90 الف فضائي داخل السجلات. يكون السؤال ولماذا وانت بالسلطة لم توقف هؤلاء فيأتي رده وفق مقابلة فضائية قبل أيام أن التغيير ليس سهلا!!
وحاول العبادي أن يظهر خلال الفترة الاخيرة، بعدما قال رأى رئيس ائتلاف "النصر" البرلماني حيدر العبادي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام إلى بغداد هي محاولة لإيجاد حلول في قضايا السلاح وعلاقة الحكومة العراقية مع القوى المسلحة في البلاد.


وقال العبادي في حديث لـ"سبوتنيك" حول ما جرى خلال لقاء الرئيس الفرنسي مع القيادات السياسية العراقية ببغداد وما حمله ماكرون خلال الزيارة: نعم حضرت اللقاء، ولست بعيدا عن مجرياته وتربطني علاقة متينة مع الرئيس ومع وزير خارجيته، وأرى فيه محاولة فرنسية (قد تكون بتفاهم ضمني مع الولايات المتحدة) لإيجاد حلول في قضايا السلاح وعلاقات الحكومة مع القوى المسلحة والتوازنات الإقليمية"، مضيفاً: "لا أراها أيضا بعيدة عن الاصطفافات الجارية بالمنطقة ابتداء من ليبيا وانتهاءً بالعراق والخليج.
وبشأن تداعيات التهديدات المتبادلة بين الولايات المتّحدة وإيران على أمن العراق وخطوات الحكومة العراقية بهذا الاتجاه، بيّن العبادي، ما زالت خطوات الحكومة بمربع الاختبار، وما زال العراق بعين العاصفة، والأمر يحتاج إلى وضوح أكبر وإرادة أقوى لحفظ العراق ومصالحه من تصاعد الصراعات الدائرة على أرضه.


وفيما إذا كان الحوار العراقي الأمريكي الأخير قد أفضى إلى نتائج تخدم مصالح العراق، أكد العبادي أن "الأمر متوقف على إنهاء الانقسام العراقي العراقي أولا لحسم موقف الدولة من طبيعة العلاقات مع الآخر الدولي والإقليمي"، لافتا إلى أن "المهمة عراقية بالمقام الأول كي نحدد ما نريد وما لا نريد".
وتابع لا استقرار للعراق والمنطقة مع انخراط العراق بسياسة المحاور، ونحن دعونا لنظرية «عراق المركز»، لا العراق التابع أو المستلب أو الممر، ونأمل من الحكومة والقوى السياسية إدراك كوارث الانحياز والاستلاب.
وعن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى دمج الحشد الشعبي الإرهابي بالقوات الأمنية حفاظا على هيبة الدولة، رد العبادي نحن من نظّمنا الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة، حفاظا على وجوده ودوره وحقوقه، وإيمانا بوجوب وحدة فعل الدولة ووحدة مؤسساتها ووظائفها"، وأشار "أكدنا دائما ضرورة حفظ هذه القوة وعدم توظيفها لأجندات تخدم مصالح ينافي وجودها ورسالتها الوطنية... انه اعترافه الاسود بجريمته.
وحول تقييمه لموقف الحكومة الحالي من العملية العسكرية التركية في شمال العراق، يقول العبادي للحكومة أوراق كثيرة يمكن توظيفها لإجبار تركيا على حفظ السيادة العراقية، ابتداء بالسياسات الاقتصادية وانتهاء بسياسات الردع وحافة الهاوية، ولا نرى الإجراءات الحكومية كافية.
وأضاف: نحذر تركيا من الاستمرار بسياساتها الطائشة، وعليها أن تدرك المتغيرات، نحن على علم بشبكة الأجندات التي تحرك تركيا ودول الجوار بالمنطقة والعراق، وننصح الدول بإعادة قراءتها للواقع والتعامل بعقلانية أكبر، لافتا إلى انه "يمكن تأسيس أفضل العلاقات على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، محذرا من أن السياسات الحالية ستقود لانهيارات تطال الجميع إن استمرت.
في عهد العبادي لم يتوقف الفساد لحظة. لم تتوقف المظاهرات المطالبة بالاصلاح الاقتصادي وخصوصا في البصرة. ولم يستطع ان يفوز بفترة ولاية ثانية.
 فترة حيدر العبادي آذت العراق ولم تضف له شيئا.
ا.ي

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