موزة الحمدين تتباكى على اليمن ولا ترى بعينها جرائم قطر في العديد من العواصم العربية والإسلامية

مراقبون: تصريحات موزة مثيرة للشفقة والسخرية



أثارت الشيخة موزة بن ناصر المسند، والدة أمير قطر تميم بن حمد حمد، استياء وسخرية الآلاف عبر السوشيال ميديا بعدما تباكت في كلمة لها على أحوال الأطفال في اليمن. ونسيت أن نظام الحمدين الإرهابي الذي اسسه زوجها ويقودها ابنه. هما سبب كوارث مدوية فى العالم العربي والإسلامي.

وكانت قد أثارت الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ردود فعل مستنكرة وغاضبة بين مواطني دول الخليج، بعد حديثها عن واقعة في اليمن، ضمن كلمة لها، ألقتها بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات.

وكانت الشيخة موزة المسند، تتحدث عن واقع التعليم والأمية في الدول، عبر إذاعة قطر، قبل أن تعرج على واقعة حدثت في صعدة باليمن في العام 2018، بشكل أثار استهجان وغضب الناشطين الخليجيين، الذين هاجموها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الشيخة موزة: ..أقول هذا ولا يفارق ذاكرتي مشهد أشلاء 40 طفلا ودماء 56 جريحا وقد تبعثرت حقائبهم المدرسية، وتناثرت دفاترهم مشرعة صفحاتها بالإدانة شاهدة على جريمة ترتكب عندما قصفت طائرة حربية "باصا مدرسيا" في أغسطس من عام 2018 في محافظة صعدة اليمنية، هو عمل وحشي أفلت من عقابه الجناة كما أفلت آخرون من جرائم تكررت.



وشن ناشطون سعوديون وخليجيون، حملة انتقادات واسعة بحق والدة أمير قطر، بسبب تصريحاتها تلك، التي رأوا فيها تدخلا في شؤون الدول الأخرى من جهة، ومحاولة لغض الطرف عن ما ترتكبه قطر من انتهاكات في دول أخرى وتمويل للإرهاب في مختلف الدول.

وعلق الكاتب إبراهيم السلمان قائلا: زجوا بحمد بن جاسم بعد فشل مرتزقتهم وجموعهم الإعلامية وها هم اليوم يزجون بموزا المسند لعلها تنتشلهم من عزلتهم، يبدو أن جرائم حمد بن خليفة التي خلفت وشردت ونكلت بمئات آلاف الضحايا خارج حسبة سيدة قطر الأولى.

زجوا بحمد بن جاسم بعد فشل مرتزقتهم وجموعهم الاعلامية وها هم اليوم يزجون بموزا المسند لعلها تنتشلهم من عزلتهم.



وعلقت الدكتورة هيفاء خليفة السويدي، موزة المسند تستحق وبجدارة أن تكون عرابة الإرهاب في الشرق الأوسط، لايفارق ذهني صورة أشلاء 40 طفلا“؟! وماذا عن دماء أبناء الخليج الذين ذهبوا غدرا؟! وماذا عن أبناء الشعب السوري؟! وماذا عن أبناء الدول العربية: العراق،ومصر، وتونس، وليبيا؟!“.

تصرحات موزة تثير الشفقة.. لكنها محاولة بائسة من جديد من جانب تنظيم الحمدين للفت الأنظار نحوهم.

أ.ي