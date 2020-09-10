المالية النيابية: حيتان كبار تقف خلف الفاسدين الصغار

اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الخميس 10 ايلول 2020، ان مكافحة الفساد المنظم الذي تديره مافيات بحاجة الى توفر الارادة وتهيئة الظروف المناسبة امنيا وعسكريا وماليا والارضية المناسبة.

وقال الصفار في تصريح له ان مكافحة الفساد بحال كانت خطواتها مؤثرة ينبغي في بداياتها التركيز على الفساد المالي، وبامكان الحكومة بحال امتلكت الجراة والشجاعة والرغبة في السيطرة على الفساد بالقطاع النفطي والمنافذ الحدودية ودوائر الضريبة وجميعها تشكل المصادر الرئيسية في توفير الموارد العامة لخزينة الدولة، مبينا ان القطاع النفطي تمثل وارداته مايقرب من 93% من حجم الواردات الكلية والفساد الموجود في هذا القطاع كبير جدا.

واضاف الصفار ان الكاظمي بحال النجاح بتحقيق خطوة متقدمة في مكافحة الفساد المالي، فحينها يمتلك الارضية المناسبة للانتقال الى مكافحة باقي انواع الفساد، لافتا الى ان حل المشاكل لايمكن تحقيقه بزيادة الهياكل الادارية واللجان والمجالس كونها تزيد التكاليف على الدولة ونحن بحاجة الى دراسة الحالات الموجودة ومنبع الفساد اين، وعلينا الاعتراف بأن الصغار لا يمكنهم ممارسة الفساد ما لم يكن هنالك رؤوس كبار خلفهم.

وتابع ان توفر الارادة وتهيئة الظروف المناسبة امنيا وعسكريا وماليا والارضية المناسبة للتحرك باتجاه مكافحة الفساد المنظم الذي تديره مافيات ربما لديها اذرع في الخارج ايضا وليست في الداخل فقط.

وفي وقت سابق توالت تصريحات هيئة النزاهة العراقية حول استعادة أو منع هدر مبالغ مالية ضخمة وملاحقة المتهمين بالفساد، منذ نشرها تقريرها السنوي الخاص عن مكافحة الفساد في العراق، في حين واجهت انتقادات لكونها مجرد إعلانات غير فاعلة في عملية مكافحة الفساد.

وأفادت هيئة النزاهة العراقية بأنها منذ مطلع عام 2019 وحتى الأيام لقليلة الماضية، استعادت ومنعت هدر نحو ملياري دولار أميركي مع اصدار أوامر استقدام واعتقال وقبض بحق 64 وزيراً وَمن بدرجتهم، بالإضافة إلى 12254 مذكرة أخرى بحق متهَمين بالفساد الإداري والمالي وسوء استخدام الوظيفة والرشوة وإهدار المال العام.

إلى جانب ذلك، صرحت الهيئة عن ضبط متهمين في استغلال عقارات تابعة للدولة وتلاعب في عقود تجهيزات كهرباء في محافظات كركوك شمال العراق، والبصرة وميسان جنوباً بمبالغ تصل قيمتها إلى نحو 27.5 مليون دولار أميركي.