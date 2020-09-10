حريق كبير في مرفأ بيروت وألسنة اللهب تتصاعد مجددا

أفادت وسائل إعلام لبنانية، عن اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لم تعرف أسبابه بعد لحد الساعة.

وبحسب قناة “LBCI”، فقد وقع الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.

من جهتها، أفادت قناة “MTV” بأنّ الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد الحريق في المرفأ علماً أنّ المواد المشتعلة غير خطرة.

وهذا الحريق يأتي بعد حريقٍ وقع في المرفأ أول من أمس الأربعاء. وتثير هذه الحرائق هواجس المواطنين، كونه يعد الرابع منذ الأنفجار الكبير الذي حدث الشهر المنصرم.





