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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 10 أيلول 2020 01:56 م

اللجنة المالية النيابية، حجم ديون العراق 160 تريليون دينار

المالية النيابية
اللجنة المالية النيابية، حجم ديون العراق 160 تريليون دينار


أعلنت اللجنة المالية النيابية، وصول حجم ديون العراق الى 160 تريليون دينار.


وقال عضو اللجنة محمد الدراجي، في تصريحات متلفزة، إن "الحكومة لجأت الى الاقتراض الداخلي والخارجي لعدم إقرار قانون الموازنة الاتحادي"، لافتاً الى أن "وضع العراق الاقتصادي لا يسمح لمزيد من الاقتراض".
وأشار الى أن "الدين العام في العراق بلغ 160 ترليون دينار بحسب بيانات وزارة المالية"، مبيناً أن "ديون العراق تُعد كبيرة جداً مقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي للبلاد".


وعن سبب ارتفاع ديون العراق أكد الدراجي، أن "الحرب على داعش فاقمت الديون.
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