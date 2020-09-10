نائب: الكاظمي يجب ان يحسم 3 ملفات مهمة بزيارته لاربيل







اكد عضو كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اربيل يجب ان تحسم 3 ملفات مهمة، مشيراً الى انها تأتي بعد ضغوط نواب الكتل الكردية المعارضة لسياسة الاقليم في البرلمان.



وقال شمس الدين في بيان " ان الكاظمي بزيارته الى اربيل يجب ان يحسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية، والاصرار على دخول الرقابة المالية الاتحادية الى الاقليم لتدقيق اعداد الموظفين والايرادات الاخرى".



وبين ان هذه الزيارة تأتي بعد المطالبات المستمرة من قبل النواب الكرد المعارضين لسياسة الاقليم في مجلس النواب،لاهمية ذلك في التحرك على الفساد المستشري هناك،واتخاذ اجراءات شبيهه بالتي تتخذ في السلطة الاتحادية ضد المفسدين.



وكان الكاظمي وصل الى اربيل صباح اليوم لاجراء مباحثات موسعة مع القادة الكرد، ضمن سلسلة مباحثات جرت في بغداد.