قمع الحريات.. إيران تغلق 28 مجلة وصحيفة في محافظة كردستان

اعلن رئيس نقابة المجلات في محافظة كردستان شمال غرب ايران فريد سماواتي، عن منع صدور 28 مجلة وصحيفة في المحافظة الكردية.

وقال سماواتي ان معاونية المطبوعات في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في الحكومة الايرانية منعت صدور صحيفة يومية واحدة، خمس صحف اسبوعية، ثلاث نصف شهرية، عشرة شهرية، واحدة تصدر كل شهرين، 8 مجلات فصلية في محافظة كوردستان، لافتا الى اثنتين من المجلات تابعة لجامعة العلوم الطبية في كوردستان.

ولم يكشف سماواتي عن اسباب القرار الإيراني.