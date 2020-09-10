نائب : وصلنا الى مرحلة التعايش مع كورونا

أكد النائب رعد المكصوصي ان العراق وصل الى مرحلة التعايش مع وباء كورونا.

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وقال المكصوصي ان العراق وصل الى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا ولم تعد الارقام العالية التي تسجل يوميا بين 4-5 الاف اصابة تثير قلقه قياسا بالاشهر الماضية لافتا الى انه رغم ان الارتفاع العالي بالاصابات الا ان ذلك يقابله ارتفاع كبير في معدلات الشفاء والوضع في المؤسسات الصحية لايزال ضمن اطار السيطرة.



واضاف، ان “الاغلبية كان ترى في الاصابة بفيروس كورونا وصمة ويحاول اخفاءها عن المجتمع وهذا خطا كبير لكن الان الامر اصبح طبيعيا ولم يعد هناك من يخفي الاصابة لانهم بدوا يتعاملون مع الوباء على انه حالة مرضية كغيرها من الامراض الاخرى مؤكدا ان العلاج الذي يمكن ان يوقف الاصابات هو الوقاية والالتزام باجراءات وزارة الصحة من ناحية التباعد وارتداء الكمامات.