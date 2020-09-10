نائب كردي: الأحزاب في الإقليم زورت جناسي المواطنين لاستخدامها بتزوير الانتخابات

اتهم النائب عن حركة الجيل الجديد سركوت شمس الدين، ، الاحزاب الكردية بتزوير الجناسي في الاقليم من اجل الحصول على مكاسب انتخابية، مبينا ان النواب الكرد ابلغوا بغداد بضرورة فتح تحقيق بالواقعة.



وقال شمس الدين "ابلغنا حكومة المركز للتحقيق بشأن التزوير في جنسيات المواطنين لاستخدامها بتزوير الانتخابات.

وتابع ان "الاحزاب الكردية جنست المواطنين من سوريا وتركيا لاستغلالهم في الانتخابات لصالحها ما ادى الى تزوير النتائج بشكل كبير.

وتابع ان "الحزبين الكرديين قاما بطباعة جنسيات باسم شخص واحد للاستغلال وتزوير الانتخابات.