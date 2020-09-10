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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 أيلول 2020 10:24 ص

نائب سابق: المصالح الشخصية وراء خلافات الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات

الامين العام لحزب التصحيح الوطني كامل الدليمي
أكد النائب السابق كامل الدليمي، ان خلافات الكتل السياسية حول قانون الانتخابات غايتها تمرير القانون وفق رغباتها ومصالحها.
وقال الدليمي في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر "، ان "الخلافات والاختلافات حولَّ قانون الانتخابات تُعد حالة صحية في المجتمعات الديمقراطية ، اما في العراق فأعتقد الغرض من الاختلاف هو تمرير القانون وفق رغبات الكتل السياسية ومصالحها."

ووجه  الدليمي، دعوة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، لـ "إنصاف ابناء الشعب الرافض للقانون بصيغته الحالية"، مبينا ان "موقف رئاسة الجمهورية محط احترام وتقدير.
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