البرلمان يستضيف اليوم وزير الثقافة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام و الاتصالات

تستضيف لجنتان نيابيتان اليوم الخميس وزير الثقافة حسن ناظم ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام و الاتصالات علي الخويلدي.
وقال بيان للبرلمان ان : لجنة الثقافه والسياحه والاثار ستستضيف وزير الثقافة لمناقشة اليوم الوطني للعراق.
واضاف ان : لجنة الاتصالات والإعلام ستستضيف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات لمناقشة موضوع تجديد عقود شركات الهاتف النقال.
وقال بيان للبرلمان ان : لجنة الثقافه والسياحه والاثار ستستضيف وزير الثقافة لمناقشة اليوم الوطني للعراق.
واضاف ان : لجنة الاتصالات والإعلام ستستضيف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات لمناقشة موضوع تجديد عقود شركات الهاتف النقال.