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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 أيلول 2020 09:58 ص

البرلمان يستضيف اليوم وزير الثقافة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام و الاتصالات

البرلمان
تستضيف لجنتان نيابيتان  اليوم الخميس وزير الثقافة حسن ناظم ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام و الاتصالات علي الخويلدي.

 وقال بيان للبرلمان ان : لجنة الثقافه والسياحه والاثار ستستضيف وزير الثقافة لمناقشة اليوم الوطني للعراق.

واضاف ان : لجنة الاتصالات والإعلام ستستضيف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات لمناقشة موضوع تجديد عقود شركات الهاتف النقال.
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