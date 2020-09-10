مسؤول كردي يصف اجتماعات وفد الإقليم في بغداد بالإيجابية

وصف سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومةالاقليم ، اجتماعات وفد الاقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في بغداد بانها كانت ايجابية وتم بحث المشاكل العالقة بشكل مفصل، خاصة مسالة المستحقات المالية للاقليم والية تثبيتها في مشروع قانون موازنة العام 2021



واضاف، ان اجتماعات اللجان الثانوية ستستمر في بغداد حتى التوصل الى الية مناسبة وفق الدستور، بهدف حل المعوقات السياسية والتقنية.



واوضح هورامي، ان قوباد طالباني اعرب خلال الاجتماعات عن استعداد اقليم كردستان للاتفاق حول مسالة ايرادات النفط والمعابر الحدودية ومسالة الايرادات النفطية الاخرى.

