رئيس هيئة المنافذ يبحث مع سفير السعودية استعدادات فتح منفذ عرعر

بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي مع سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبدالعزيز الشمري، الاجراءات والاستعدادات المتخذة لفتح منفذ عرعر الحدودي امام الحركة التجارية بين البلدين .



واكد الوائلي خلال اللقاء ، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الاصعدة ، مثمنا دور المملكة ودعمها في الانجاز المتحقق في المنفذ الحدودي الذي يعد من المنافذ النموذجية وتجهيزه بالبنى التحتية المتكاملة.



واضاف :" ان فتح المنفذ امام الحركة التجارية بين البلدين في الأيام القليلة المقبلة ، بعد الحصول على التوجيه بفتحه من قبل رئيس الوزراء ، سيعود بالفائدة الاقتصادية لكلا البلدين، تتبعه خطوات سريعة لتنشيط حركة المسافرين لاداء مناسك الحج والعمرة عبر المنفذ الحدودي".



من جهته ابدى السفير الشمري سعادته لتوثيق اواصر الاخوة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تعاون وتفاهم واخوة على مر السنين ، مؤكدا سعي المملكة العربية السعودية الى توسيع نطاق التعاون التجاري بافتتاح منافذ حدودية اخرى ، قيد الدراسة الجدية من القيادة السعودية.



واتفق الجانبان على توفير المستلزمات اللوجستية لديمومة العمل في منفذ عرعر الحدودي ، اضافة إلى تعزيز الواقع الامني والعمل على تهيئة الموارد البشرية وزجها في دورات تدريبية لضمان الاستخدام الآمن والعلمي للاجهزة والمعدات المتوافرة في المنفذ لضمان انسيابية الحركة التجارية بين الجانبين.