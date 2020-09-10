الكاظمي يوجه بالغاء التصنيف المذهبي في كل مؤسسات الدولة

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء التصنيف المذهبي في كل مؤسسات الدولة.



وقال بيان لمكتب الكاظمي: ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي اطلع على القوائم التفصيلية الحاوية على أسماء المعلن قبولهم في الكلية العسكرية.



ووجّه بإلغاء التصنيف المتبع للطلبة المقبولين وفقاً لانتمائهم المذهبي، وأن يلغى هذا التصنيف أينما ورد في كل مؤسسات الدولة.



كما وجّه باعتماد التوزيع الجغرافي حصراً في المعلومات المسجلة عن موظفي الدولة.



وشدد الكاظمي على أن تبتعد أجهزة الدولة، والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص عن كل ما من شأنه إثارة الفُرقة، وزرع أسباب التباعد بين أبناء الوطن الواحد والدم الواحد اذ إن الدماء التي سالت من أجل التراب العراقي كانت كلها بلون الشهادة والبطولة، و لم تسأل عن تصنيفها قبل أن تفتدي العراق الواحد الموحد.