الوفد الكردي يختتم مفاوضاته في بغداد دون إعلان النتائج



أعلن المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان سمير هورامي، الخميس، عن اختتام الوفد الكردي مفاوضاته في بغداد بشان الملفات العالقة وذلك دون اعلان اية نتائج.

وقال هورامي في تصريح له ان “اجتماعات وفد حكومة الاقليم برئاسة نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني مع وزراء النفط والمالية والكهرباء في الحكومة الاتحادية قد انتهت وعاد الوفد الى اربيل”.

واضاف، ان “طالباني اكد للحكومة الاتحادية استعداد الاقليم للاتفاق حول موارد النفط وادارة المنافذ الحدودية وكذلك الموارد غير النفطية”، مبينا ان “الاجتماعات كانت بشكل عام ايجابية، وتم التباحث خلالها بشكل مفصل حول المشاكل العالقة ما بين بغداد واربيل”.

وأوضح هورامي، انه “تمت بحث القضايا التي تتعلق بالمستحقات المالية للاقليم وكيفية تثبيتها في مشروع قانون موازنة 2021 والتي تقوم الحكومة الاتحادية حاليا بأعدادها”، مؤكدا ان “الاجتماعات ستستمر من قبل اللجان الثانوية في بغداد لحين الوصول الى آلية مناسبة بالاستناد الى الدستور بهدف حل المشاكل القانونية والفنية”.