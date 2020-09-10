الخيكاني: حراك سياسي ضد الحكومة بعد تعاطي الكاظمي مع الأكراد والأزمة المالية

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، أن خلافات سياسية قد تشهدها الأيام المقبلة خاصة في حال تقديم الموازنة، لافتا الى ان الكثير من الأطراف السياسية تقف بالضد من منح الاكراد مبالغ كبيرة في ظل الازمة المالية الراهنة.

وقال الخيكاني ، ان “الكاظمي خلق ازمة سياسية بمنحه مبالغ كبيرة لإقليم كردستان من دون حصول بغداد على ما بذمة الإقليم من ديون وايرادات تتعلق بالنفط والمنافذ الحدودية”.

وأضاف ان “الكثير من الأطراف السياسية غاضبة من تصرفات الحكومة وانصياعها لمطالب كردستان في وقت لم ينفذ فيه القانون من قبل الإقليم، وهو ماقد يقود الى ازمة سياسية جديدة تلوح بزوال حكومة الكاظمي إزاء هذه التصرفات”.

وبين ان “حديث وزير المالية عن الازمة والاقتراض هو الاخر سيقود الى حراك سياسي ضد الحكومة، خاصة انها لم تجد مصادر تمويل للموازنة، الامر الذي سيدفع باتجاه الاقتراض مرة أخرى عند اعداد موازنة 2021”.