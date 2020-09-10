نائب: هناك تحركات لإعداد موازنة تكميلية للعام الجاري

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، وجود تحركات حكومية خلف الكواليس من اجل اعداد موازنة تكميلية لما تبقى من اشهر العام الجاري من اجل معرفة الحسابات الختامية وتصفيتها.

وقال كريم في تصريح له ، ان “هناك من يعمل خلف الكواليس على اعداد الموازنة، حيث كان من المفترض ان يتم الانتهاء منها خلال شهر حزيران الماضي”.

وأضاف ان “الإشكالية تكمن في عدم تمكن الوزارات من اعداد موازناتها الخاصة وهو ما اخر اعداد الموازنة وتقديمها الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليها”.

وبين ان “تأخر تقديم البرنامج الحكومي هو الاخر ساهم في تأخير اعداد وتقديم الموازنة، وهناك فريق حكومي متواصل في العمل من اجل اعداد موازنة تكميلية للاشهر المتبقية من اجل تصفية الحسابات الختامية مع نهاية السنة”.