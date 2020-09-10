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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 10 أيلول 2020 09:08 ص

اغتيال عنصر أمني من قبل مسلحين مجهولين في بعقوبة

مسلحون
اغتال مسلحون مجهولون عنصرا امنيا شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وقال مصدر امني في حديث له، اليوم ان مسلحين مجهولين وفي ساعة متاخرة من الليلة الماضية اغتالوا عنصرا في الاستخبارات العسكرية بإطلاق النار عليه اثناء عودته الى منزله في قرية هيرات باطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة واردوه قتيلا.
واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته.
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