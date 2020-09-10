أهم الملفات على أجندة الكاظمي خلال زيارته اليوم لكردستان

كشف مصدر مطلع، الخميس، أهم الملفات التي سيبحثها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى كردستان المقررة اليوم.

وأفاد المصدر، بأن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور اليوم الخميس أربيل ليجتمع برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.

وأضاف، أم “الكاظمي سيجري مباحثات موسعة مع القادة الكرد في أربيل ضمن سلسلة المباحثات التي جرت في بغداد مؤخراً”.

ومن المؤمل، بحسب المصدر، أنْ “يتفقد رئيس الوزراء في زيارته الأولى إلى إقليم كردستان المنافذ الحدوديَّة فضلاً عن مخيمات النازحين”.

وكان الكرد قد وصفوا المباحثات التي أجريت في بغداد الاثنين الماضي بأنها “إيجابيَّة”.

وذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، في تصريح صحفي أنَّ من “الممكن في ظل أجواء كهذه التوصل إلى حلولٍ مُرضية لجميع الأطراف من خلال العمل المشترك لتحقيق المصالح العليا للشعب العراقي”.

يذكر أنَّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد الثلاثاء الفائت، ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، لمعالجة التحديات الكبيرة.