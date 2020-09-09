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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 أيلول 2020 11:46 م

خطوة جديدة.. الكاظمي يأمر بحذف خانة من المذهب من استمارة التطوع للجيش.. ومراقبون: الدولة العميقة ستفسدها

شيعي سني قوائم محاصصة

خبراء: لا يمكن إلا أن يتم تفتيش الطلبة والمتقدمين للجيش ذاتيا والسؤال عن مذهبهم

تعتبر المحاصصة الطائفية والمذهبية في العراق، واحدة من تجليات السطوة الميليشياوية الإيرانية والانقسام السياسي في البلد طوال الـ17 عاما الماضية.
وحسنا فعل الكاظمي، عندما أمر بحذف خانة المذهب من استمارة التقدم للتطوع بالجيش وقال الهوية العراقية تكفي.
 لكن ما يؤكده الخبراء، أن الدولة العميقة والفكر المتعفن الميليشيوي من جانب البعض سيفسد هذه الخطوة. ولم يمنح السنة أو غيرهم من مذاهب العراق مناصب معتبرة طوال فترة الحكم الشيعي.


وكان قد أمر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بإلغاء ذكر "مذهب" المتطوعين إلى القوات المسلحة، وذلك عقب نشر وثيقة تظهر ذلك، وأثارت جدلاً واسعاً. وقال أحمد ملا طلال الناطق الرسمي باسم الكاظمي، في بيان: إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يأمر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن استمارات القبول في الكلية العسكرية.
وأضاف أن الكاظمي وجه بعدم العمل بهذه الآلية مطلقًا في مؤسسات الدولة لإي سبب كان، وأن تكون المواطنة والهوية العراقية هي المعيار، مع كامل الاحترام لجميع الهويات الفرعية.
ويأتي ذلك عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية تضم أسماء وجبة من المتطوعين إلى الأجهزة الأمنية، حيث تضمنت الإشارة إلى مذهب المتطوع، (سني أو شيعي)، إضافة إلى معلومات أخرى.


وأشار الدستور العراقي إلى ضرورة أن يكون هناك توازن في المؤسسة العسكرية، ودوائر الدولة، بين المكونات الرئيسية الثلاث: (السنة والشيعة والأكراد). ويعتبر تمثيل المذاهب والطوائف في المؤسسة العسكرية العراقية مثار خلافات، ومؤخراً، تحدث رئيس مجلس النواب عن غبن يتعرض له السنة والكرد في هذا الجانب، بينما توجد قيادة أجهزة أمنية بكاملها ذات صبغة واحدة.
وكعرف سياسي سارت عليه العملية السياسية في السنوات السابقة، فإن وزارتي الداخلية والدفاع توزعان بين القوى ”الشيعية“ والأخرى ”السنية“، وتعتبر وزارة الدفاع من حصة المكون السني. وعبر ناشطون ومدوّنون عن استيائهم وغضبهم إزاء ذلك، فيما طالبوا أن تكون المواطنة والهوية العراقية هي الأصل في تعاطي الأجهزة الرسمية مع المواطنين.
وقال الممثل العراقي غسان إسماعيل، في تدوينة على تويتر: ”كلما نتأمل خير تحبطونا، وتخلون اليأس يسيطر علينا ! ليش هذا التقسيم ؟ منو المستفيد منه ؟ الحكمة شنو؟.
قال الصحافي معن حبيب، وفق تقرير نشرته موقع "ارم نيوز" إن تعامل الدولة العراقية مع العراقيين على أساس مذهبي وطائفي ومناطقي وحزبي ليس جديداً، وهي ثقافة كرسها النظام السابق واستمر عليها أبناؤه الغيارى من فلول البعثيين ومرتزقة المنطقة الخضراء!
 ويرى مراقبون، أن القضية ليست داخل الشعب العراقي ذاته الذي عاش عقودا وقرونا طويلة لا فرق بين سني وشيعي. ولكن هذه الأزمة وجدت بعد دخول الملالي وتسيد ولاية الفقيه الارهابية في بغداد.
أ.ي

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أخر تعديل: الأربعاء، 09 أيلول 2020 11:47 م
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