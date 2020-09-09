نواب يؤكدون على أهمية الدوائر المتعددة.. والنوري: مفوضية الانتخابات تفقد أكثر من مليون ونصف بطاقة ناخب

أجمع نواب من مختلف الكتل السياسية على أهمية الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة، مؤكدين أن بعض المحافظات قد تكون أكثر من دائرة انتخابية تبعا للكثافة السكانية والمساحة.



وقال النائب عن تحالف سائرون جمال الشبلي، إن الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات ستحمل مجموعة نقاط إيجابية من شأنها إعطاء مرونة للناخبين في اختيار مرشحيهم، وتحقق المساواة وتدفع الى مشاركة اكبر بالعملية الانتخابية، فضلا عن الحد من التزوير.

من جهة اخرى، بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، أن الدوائر المتعددة ستختلف من محافظة لأخرى، وستخضع لمجموعة عوامل من بينها عدد السكان والمساحة والتوزيع الجغرافي للسكان، حيث من المرجح ان تكون بعض المحافظات دائرة واحدة في حين ستكون محافظات اخرى مجموعة دوائر.

ذكر النائب عن كتلة صادقون النيابية أحمد الكناني، أن البرلمان عازم على استكمال فقرة الدوائر المتعددة لاستكمال قانون الانتخابات بالكامل، حيث ان معظم الاطراف السياسية عازمة على انهاء الموضوع واستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بقانون الانتخابات.



من جانبه، أكد النائب بهاء النوري، أن مليوناً و500 ألف بطاقة ناخب اختفت من مفوضية الانتخابات، مبيناً أن هذه البطاقات ستستخدم في "التزوير".



وقال النوري في تصريح صحفي، إن "رؤية دولة القانون كانت في البدء جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة واعتماد نظام (سانت ليغو) لكن بعد اقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة كان لها رؤية جديدة وهي تقسم المحافظات الى دائرتين انتخابيتين باستثناء البصرة والموصل وبغداد تكون 3 دوائر".



وبين، أن رؤية ائتلافه "جاءت لتحقيق أهداف مهمة هي إجراء الانتخابات المبكرة في توقيتها وإعطاء مجال أمام المفوضية لإكمال أعمالها. كما طرحنا اعتماد بطاقة البايمتوري في التصويت لوجود لدينا معلومات بان مليون و500 ألف بطاقة اختفت من المفوضية وربما تستخدم في التزوير لعدم وجود بصمة عين أو يد فيها".



واضاف النوري، أن "طرح قوى أخرى تعدد الدوائر على مستوى الاقضية او اعتبار كل نائب دائرة انتخابية واحدة ستؤدي الى عدم اجراء الانتخابات في موعدها لان المهمة ستكون صعبة للغاية على المفوضية وكذلك الناخب لان هناك تداخل في المناطق وهناك متنازع عليها".



