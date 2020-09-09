بالهراوات والصواعق الكهربية .. القوات الأمنية تفرق خريجين معتصمين وسط بغداد

تعرض عدد من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد المعتصمين في بغداد، الأربعاء، إلى الضرب على يد قوة من مكافحة الشغب.

وأظهر صور متداولة محاولة قوة من مكافحة الشغب تفريق متظاهري خريجي كلية الإدارة والاقتصاد أمام مكتب رئاسة الوزراء في منطقة العلاوي ببغداد، بالقوة من خلال استخدام الهراوت وآلات الصعق.

وأظهرت الصور ، تعرض عدد من المعتصمين إلى الضرب والشتائم، فيما يحاول عدد منهم صد عناصر القوة من ضرب زملائهم.

ويطالب خريجو كلية الادارة والاقتصاد المعتصمين في بغداد، بتوفيير درجات وظيفية في الوزارت المعنية بتخصصهم.



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