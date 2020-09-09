"البنتاجون" يكشف حقيقة قرار خفض عدد القوات الأمريكية في العراق

lأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، أن القيادة الوسطى ستخفض عدد القوات في العراق قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.



وقررت القيادة الوسطى، وفق "البنتاغون"، تخفيض عدد القوات الأميركية من 5600 إلى 3000.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قال، الثلاثاء، للصحفيين إن الرئيس إن دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان.

و يأتي القرار قبل شهرين من موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية، التي سيواجه فيها ترامب المرشح الديمقراطي جو بايدن.