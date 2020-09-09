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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 أيلول 2020 02:12 م

نائبة: عشرات ملفات الفساد ماتزال تحت سطوة أباطرة السمسرة والأحزاب

هدى جار الله



دعت النائبة عن ائتلاف المناطق المحررة هدى جار الله ، القوى السياسية لاتخاذ مواقف داعمة لعملية اصلاح المنظومة الحكومية، مشيرة إلى وجود عشرات ملفات الفساد تحت سطوة أباطرة السمسرة والأحزاب


وقالت جار الله ، إن “هناك عشرات ملفات الفساد لا تزال تحت سطوة أباطرة السمسرة والأحزاب”، مبينة أن “آلاف ملفات الفساد محالة إلى النزاهة لم تحسم لغاية الان بسبب ضغوط إلا في تمارسها الاحزاب السياسية منذ 17 عاما.


وأضافت أن “هناك ملفات تخص وزراء ووكلاء ومدراء عامين وسفراء وأصحاب درجات خاصة وهذه الملفات لو رفع عنها الغطاء السياسي واستردت الأموال تكفي لبناء مادمره داعش

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