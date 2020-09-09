التخطيط تعلن بدء العمل الميداني للمسح السريع لدراسة أثر كورونا في خدمات الصحة الإنجابية



اعلنت وزارة التخطيط عن بدء العمل الميداني للمسح السريع لدراسة أثر كورونا في خدمات الصحة الإنجابية.



وقالت الوزارة في بيان ان "ملاكات طبية وإحصائية متخصصة انطلقت صباح اليوم، لتنفيذ المسح السريع لدراسة أثر جائحة كورونا في خدمات الصحة الإنجابية في العراق"، مبينة ان "عملية جمع البيانات تجري من 107 مراكز صحية و10 مستشفيات في محافظات (بغداد، أربيل، البصرة، النجف، صلاح الدين) وبمشاركة (27) طبيباً و(16) إحصائياً."



وتابعت ان "العمل الميداني وتناقل البيانات إلكترونياً يستمر لمدة أسبوعين"، لافتة الى ان "لجنة عليا من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، ورئيس هيئة إحصاء إقليم كردستان، ومدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة ومدير دائرة الصحة العامة في وزارة صحة إقليم كردستان، وعددا آخر من المتخصصين تتولى الاشراف على العمل.



من جانبها، اكدت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان / مكتب العراق ريتا كولومبيا أن "الصندوق يتطلع للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه مراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية بغية تقديم الدعم لها.



