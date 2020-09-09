التربية تحدد الـ13 من أيلول الجاري موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية

أعلنت وزارة التربية، عن تحديد الـ13 من شهر أيلول الحالي، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021.



وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا إقليم كردستان، باعتماد يوم الأحد الموافق الـ 13 من أيلول الجاري، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس".



وشدد المكتب على "ضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي"، مشيرا الى ان "ذلك من أجل وضع الخطط الكفيلة لتطوير النشاط التربوي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر".