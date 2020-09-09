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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 أيلول 2020 02:02 م

الاقليم يقررالسماح بزيارة النزلاء في السجون التابعة لها من قبل ذويهم بشكل مباشر بعد ستة اشهر من المنع

سجون كردستان

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كردستان ، السماح بزيارة النزلاء في السجون التابعة لها من قبل ذويهم بشكل مباشر .

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي في بيان " ان نتائج الاجتماعات واللقاءات المثمرة لوفد المفوضية العليا لحقوق الانسان مع مسؤولي اقليم كردستان خلال اليومين الماضيين، تمخضت عن قرار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم، بالسماح بزيارة النزلاء في السجون التابعة لها من قبل ذويهم بشكل مباشر ، مشترطة ان لايزيد عدد الزائرين عن ثلاثة اشخاص لكل نزيل ، .

واضاف ان ذلك ياتي   بعد نحو ستة اشهر من منع الزيارات تحسبا" لتفشي 

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