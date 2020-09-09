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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 أيلول 2020 02:00 م

نصيف تكشف حقيقة خلاف الكتل السياسية بشان الدوائر الانتخابية

عالية نصيف

كشفت النائبة عالية نصيف, عن حقيقة أسباب خلاف الكتل السياسية فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية , مشيرة الى ان الكتل منقسمة الى فريقين ولكل  فريق مصالح واهدافا انتخابية خاصة .


وقالت نصيف, ان ” خلاف الكتل السياسية بشان الاتفاق على الدوائر الانتخابية مازال قائما ولم يتم الحسم للان بسبب تقاطع المصالح بين الفريقين ” .


وأضافت ان ” الفريق الأول الذي يرغب بتقليص عدد الدوائر يطالب الاعتماد على النظام الالكتروني في احتساب الأصوات وهذا الفريق لديه اكثر من مليون ونصف بطاقة الكترونية حيث ان احدى الكتل تمتلك بحدود 500 الف بطاقة وبالتالي فان الفريق الاخر المطالب بتعدد الدوائر وتوسعتها يطالب بالنظام البايو متري الذي يسد الطريق امام التزوير بالبطاقة الالكترونية”.


وأشارت نصيف إلى أن “كل فريق بات اليوم يحشد لفريقه وذلك لتحقيق أهدافه الانتخابية”

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