النزاهة تضبط مدير محطة كهرباء الموصل الغازية لتلاعبه بمادة زيت الغاز

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيامها بضبط مدير محطة كهرباء الموصل الغازيَّة؛ لوجود نقصٍ كبيرٍ في كميات مادة زيت الغاز (الگازويل) في المحطة.



دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أن ملاكاتها من مديرية تحقيق نينوى، قامت بضبط المتهم مدير محطة كهرباء الموصل الغازية؛ لوجود نقصٍ بكمية زيت الغاز في المحطة بلغ (500,000) ألف لتر، فضلاً عن امتناع المتهم عن تنفيذ القرار التمييزي الصادر عن محكمة جنايات نينوى بخصوص تزويد مديرية تحقيق نينوى بأوليات وأسعار مادة زيت الغاز (الگازويل).



وأضافت الدائرة إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملية التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المتهم على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.