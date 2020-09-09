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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 09 أيلول 2020 01:48 م

مراقبون: معضلة الأمن في العراق شكلت طوال السنوات الماضية الحاجز الأول أمام الاستثمار الأجنبي

الاستثمار والميليشيات

أكد مراقبون، أنه طوال السنوات الماضية شكلت معضلة الأمن في العراق الحاجز الأول أمام الاستثمار الأجنبي، إذ تعرض الكثير من المستثمرين الى عمليات ابتزاز وخطف وعرقلة أعمال بغية الحصول على المال.

وأشاروا إلى انه عادة ما تقف مليشيات مسلحة وعصابات مختلفة وراء تلك الاضطرابات، وقامت بعمليات اختطاف عديدة فضلا عن عرقلة أعمال اضطرت الكثير من الشركات الاستثمارية إلى الانسحاب رغم التسهيلات التي كانت تقدمها الحكومات المتعاقبة لهم وتتمثل بإعفاء ضريبي وتمليك أراض لمدة تتجاوز 25 عاما.

وقد جاءت القرارات الأمنية الأخيرة لرئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، المتعلقة بوضع المنافذ والموانئ العراقية تحت سيطرة الجيش وتغيير قيادات أمنية وتنفيذ عمليات تفتيش ومطاردة للمطلوبين.

كذلك أسبابا اقتصادية تتعلق بمحاولة تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب والعرب وتوفير بيئة مناسبة لهم، ضمن خطة واسعة يسعى من خلالها العراق إلى جذب رؤوس أموال لمجالي الزراعة والإسكان على وجه التحديد تهدف إلى خلق عشرات آلاف فرص العمل وتنشيط القطاع الخاص.

وكشف مسؤول عن وجود أكثر من 11600 فرصة استثمارية جاهزة في العراق لو كانت بمكان آخر لحصل تنافس عليها من مختلف الدول، لكن رغم هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي وإنهاء خطره بشكل شبه كامل ما زال المستثمر مترددا لأن الابتزاز والترهيب مورسا في مرات كثيرة على مستثمرين آخرين واضطروا لترك العراق، آخرها شركة طاقة آسيوية غادرت العراق قبل شهرين بسبب تعرضها للابتزاز.

وكان الكاظمي قد قدم إلى القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان منتصف الشهر الماضي بين مصر والأردن والعراق سلسلة مشاريع استثمارية مختلفة أعرب عن أمله بشراكة دائمة لها بين الدول الثلاث.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حمه رشيد، إن نسبة الاستثمار في العراق منذ عام 2009 تكاد لا تذكر مقارنة بالفرص والعروض المطروحة.

وأوضح رشيد أن "الاستثمار الخارجي يحتاج إلى عنصرين أساسيين، الأول المناخ الآمن وهو ما يفتقده العراق في الوقت الحاضر بسبب تدهور الوضع الأمني وانتشار السلاح المنفلت، أما العنصر الثاني فيتمثل في غياب القوانين التي تشجع على الاستثمار وسيطرة الأحزاب المتنفذة على جميع الملفات ومشاركتها المستثمرين الأجانب واستحواذها على الجزء الأهم من القطاعات الحيوية، وهو ما أدى إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي".

وأضاف أن "من المتوقع إحداث طفرة نوعية في الاستثمار الخارجي داخل العراق بسبب الإقبال الكبير المرتقب من رؤوس الأموال"، منوهاً إلى أن اللقاء الذي جمع العراق بثرواته الغنية مع مصر بكتلتها البشرية والأردن ببناها التحتية المتمثلة بالبنوك والمصارف وموقعها الاستراتيجي، فضلا عن زيارة الرئيس الفرنسي للعراق، بعثت رسالة فحواها أن العراق أصبح يشكل أهمية كبيرة في المنطقة ومحط اهتمام معظم الدول.

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