حرب تكسير العظام ..كيف يستعد الأصوليون للانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد تصدرهم المشهد السياسي ؟

سلط تقرير إخباري إيراني، اليوم الأربعاء ، الضوء على موقف الأصوليين من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في ظل سيطرة أعضاء التيار الأصولي المتشدد على الساحة السياسية والبرلمانية في إيران.

وجاء في تقرير لصحيفة ”اعتماد“ الإيرانية، ”أن الأصوليين يعملون على خلق مناخ يشوبه الشحن المجتمعي ضد الإصلاحيين عبر اتهام حكومة الرئيس حسن روحاني بالفشل بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد“.

وأضاف التقرير، أن“مشهد الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد تسجيله حملة إقصاء غير مسبوقة لمرشحي التيار الإصلاحي، وعزوف المواطنين عن المشاركة في الاقتراع، ومع ذلك يعمل الأصوليون على تكرار هذا المشهد خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

ورأى التقرير الإيراني، أن الأصوليين لم يرحبوا فقط بالانتخابات البرلمانية التي انتهت بسيطرة تيارهم بشكل شبه كامل عل القرار التشريعي في البلاد، بل يأملون أن يتكرر هذا الأمر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكي يخوضوا هذه الانتخابات دون منافسين؛ بهدف الإمساك بأرفع منصب تنفيذي في إيران“.

وأشارت الصحيفة الإيرانية، إلى أن سيطرة التيار الأصولي على المشهد السياسي والقرار في إيران أثارت تحذيرات الخبراء من مستقبل نظام ”الجمهورية“ في البلاد، خاصة مع تراجع المشاركة الشعبية في الانتخابات.

وفي هذا الإطار، نقل التقرير تصريحات للسياسي الأصولي، محمد صادق كوشكي حول المشاركة الشعبية في الانتخابات، والذي قال:“حتى إذا غابت المشاركة الشعبية عن الانتخابات، فهذا لا يعني أن هناك غضبًا شعبيًا ضد النظام“.

وأقر السياسي الأصولي في تصريحاته بأن“النظام في إيران ليس قائمًا على الديمقراطية، حتى أننا لم نقحم الديمقراطية في الدستور الإيراني، وإنما يرى الفكر السياسي الإيراني أن المشاركة في الانتخابات هي واجب شرعي وديني“.

وحول موقف الأصوليين من الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد التقرير أن“الأصوليين يتجهون نحو تنصيب رئيس جمهورية يتمتع بخصائص شعبوية لكي يكتمل الاحتفال الانتخابي للتيار الحاكم“.

وأضاف:“الأصوليون يريدون شخصًا يكون في الظاهر مهتمًا بآراء وتصريحات المواطنين، ولكن في الباطن يتخذ قرارات لا تعتد بمشاركة المواطنين، وعليه فإن مسألة دفع الأصوليين بشخصية عسكرية جهادية في الانتخابات الرئاسية المقبلة باتت مطروحة بقوة“.



ودلل التقرير على هذا الرأي بأنشطة عدد من القادة العسكريين للترشح والفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بينهم: رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني.



وذكّر بموقف مرشد النظام، علي خامنئي من الحكومة المقبلة التي ستكون وليدة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أكد خامنئي على وجوب تولي حكومة ”جهادية فتية“ تعمل على إصلاح التراجع الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة.



وبحسب التقرير“فإن العديد من الساسة الإيرانيين اعتبروا تصريح خامنئي عن الحكومة الفتية المقبلة إشارة لتصدر التيار الأصولي والشخصيات العسكرية للساحة السياسية والإدارية؛ وذلك لأنهم -بحسب وجهة نظر النظام- الأقدر على تشكيل حكومة ثورية“.