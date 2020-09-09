بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 09 أيلول 2020
آخر الأخبار
الصحة: 80% من إصابات فايروس كورونا في العراق بسيطة مراقبون: لم يصدر من حكومة الكاظمي أي قرار يحمل رسالة إلى العراقيين للتخفيف من مصاعبهم وهمومهم احتجاجا على الظلم والفساد.. أطباء العراق ينفذون إضرابا واسعا مراقبون: منذ عام 2003 سقطت الهوية العراقية وحكم الهوى العراق الولايات المتحدة تعلن خفضا إضافيا لقواتها في العراق رونالدو يقود البرتغال للصدارة ويقترب من إسقاط دائي الدراجي: 148 تريليون دينار حجم موازنة 2020.. و40 دولاراً لبرميل النفط فرنسا تحقق فوزا مثيرا على كرواتيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية عمليات البصرة تعلن نجاح ممارساتها في المحافظة تسجيل 15 حالة وفاة و687 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 أيلول 2020 12:21 م

حرب تكسير العظام ..كيف يستعد الأصوليون للانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد تصدرهم المشهد السياسي ؟

الانتخابات الإيرانية

سلط تقرير إخباري إيراني، اليوم الأربعاء ، الضوء على موقف الأصوليين من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في ظل سيطرة أعضاء التيار الأصولي المتشدد على الساحة السياسية والبرلمانية في إيران.
وجاء في تقرير لصحيفة ”اعتماد“ الإيرانية، ”أن الأصوليين يعملون على خلق مناخ يشوبه الشحن المجتمعي ضد الإصلاحيين عبر اتهام حكومة الرئيس حسن روحاني بالفشل بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد“.
وأضاف التقرير، أن“مشهد الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد تسجيله حملة إقصاء غير مسبوقة لمرشحي التيار الإصلاحي، وعزوف المواطنين عن المشاركة في الاقتراع، ومع ذلك يعمل الأصوليون على تكرار هذا المشهد خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة“.
ورأى التقرير الإيراني، أن الأصوليين لم يرحبوا فقط بالانتخابات البرلمانية التي انتهت بسيطرة تيارهم بشكل شبه كامل عل القرار التشريعي في البلاد، بل يأملون أن يتكرر هذا الأمر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكي يخوضوا هذه الانتخابات دون منافسين؛ بهدف الإمساك بأرفع منصب تنفيذي في إيران“.
وأشارت الصحيفة الإيرانية، إلى أن سيطرة التيار الأصولي على المشهد السياسي والقرار في إيران أثارت تحذيرات الخبراء من مستقبل نظام ”الجمهورية“ في البلاد، خاصة مع تراجع المشاركة الشعبية في الانتخابات.
وفي هذا الإطار، نقل التقرير تصريحات للسياسي الأصولي، محمد صادق كوشكي حول المشاركة الشعبية في الانتخابات، والذي قال:“حتى إذا غابت المشاركة الشعبية عن الانتخابات، فهذا لا يعني أن هناك غضبًا شعبيًا ضد النظام“.
وأقر السياسي الأصولي في تصريحاته بأن“النظام في إيران ليس قائمًا على الديمقراطية، حتى أننا لم نقحم الديمقراطية في الدستور الإيراني، وإنما يرى الفكر السياسي الإيراني أن المشاركة في الانتخابات هي واجب شرعي وديني“.
وحول موقف الأصوليين من الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد التقرير أن“الأصوليين يتجهون نحو تنصيب رئيس جمهورية يتمتع بخصائص شعبوية لكي يكتمل الاحتفال الانتخابي للتيار الحاكم“.
وأضاف:“الأصوليون يريدون شخصًا يكون في الظاهر مهتمًا بآراء وتصريحات المواطنين، ولكن في الباطن يتخذ قرارات لا تعتد بمشاركة المواطنين، وعليه فإن مسألة دفع الأصوليين بشخصية عسكرية جهادية في الانتخابات الرئاسية المقبلة باتت مطروحة بقوة“.


ودلل التقرير على هذا الرأي بأنشطة عدد من القادة العسكريين للترشح والفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بينهم: رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني.


وذكّر بموقف مرشد النظام، علي خامنئي من الحكومة المقبلة التي ستكون وليدة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أكد خامنئي على وجوب تولي حكومة ”جهادية فتية“ تعمل على إصلاح التراجع الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة.


وبحسب التقرير“فإن العديد من الساسة الإيرانيين اعتبروا تصريح خامنئي عن الحكومة الفتية المقبلة إشارة لتصدر التيار الأصولي والشخصيات العسكرية للساحة السياسية والإدارية؛ وذلك لأنهم -بحسب وجهة نظر النظام- الأقدر على تشكيل حكومة ثورية“.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
13-3-1200x675

فضائح الملالي.. الكشف عن شبكة من كبار المسؤولين بالنظام الإيراني تتاجر بأوراق الترشح للانتخابات 09 أيلول 2020 12:34 م

safe_image

مراقبون: أزمة الرواتب تشتعل من جديد .. وحكومة الكاظمي في ورطة 09 أيلول 2020 12:13 م

الكاظمي والتظاهرات

مراقبون: لم يصدر من حكومة الكاظمي أي قرار يحمل رسالة إلى العراقيين للتخفيف من مصاعبهم وهمومهم 09 أيلول 2020 11:36 ص

نقابة الاطباء

احتجاجا على الظلم والفساد.. أطباء العراق ينفذون إضرابا واسعا 09 أيلول 2020 11:11 ص

العراق

مراقبون: منذ عام 2003 سقطت الهوية العراقية وحكم الهوى العراق 09 أيلول 2020 10:48 ص

الديون الخارجية للعراق

تقرير.. 160 تريليون دينار ديون خارجية وإفلاس وشيك اذا استمرت الفوضى.. العراق في ورطة 09 أيلول 2020 02:57 ص

نوري-المالكي-560x400

تقرير| عصابة تدمير العراق.. نوري المالكي كل الفساد في عهد رجل واحد 1-4 09 أيلول 2020 01:49 ص

شارع قاسم سليماني

آخر بدع أتباع ميليشيا حزب الله.. إطلاق اسم الإرهابي الأكبر قاسم سليماني على شارع بلبنان 08 أيلول 2020 11:52 م

التعليقات