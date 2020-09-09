بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 09 أيلول 2020
آخر الأخبار
الصحة: 80% من إصابات فايروس كورونا في العراق بسيطة مراقبون: لم يصدر من حكومة الكاظمي أي قرار يحمل رسالة إلى العراقيين للتخفيف من مصاعبهم وهمومهم احتجاجا على الظلم والفساد.. أطباء العراق ينفذون إضرابا واسعا مراقبون: منذ عام 2003 سقطت الهوية العراقية وحكم الهوى العراق الولايات المتحدة تعلن خفضا إضافيا لقواتها في العراق رونالدو يقود البرتغال للصدارة ويقترب من إسقاط دائي الدراجي: 148 تريليون دينار حجم موازنة 2020.. و40 دولاراً لبرميل النفط فرنسا تحقق فوزا مثيرا على كرواتيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية عمليات البصرة تعلن نجاح ممارساتها في المحافظة تسجيل 15 حالة وفاة و687 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 09 أيلول 2020 12:12 م

الصحة: 80% من إصابات فايروس كورونا في العراق بسيطة

كورونا في العراق
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن ٨٠ بالمئة من الإصابات المكتشفة  بفيروس كورونا كانت بسيطة.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير، في تصريح صحفية، إنه "على الرغم من زيادة عدد الإصابات بكورونا منذ اسابيع، ولكن قابلتها زيادة في عدد المتعافين وصولا لأكثر من 4000 حالة شفاء يوميا في بغداد والمحافظات، ما يشعر وزارة الصحة بالاطمئنان".

وأضاف أن "ارتفاع عدد حالات الاصابة يعود الى تصاعد عدد المسحات التي وصلت الى اكثر من 25 الف مسحة يوميا، اذ كلما تتم مضاعفة عدد الفحوصات يقابل ذلك ارتفاع الاصابات المكتشفة يومياً"، مبينا أن "نسبة الحالات البسيطة التي لا تظهر عليها اعراض بلغت 80 بالمئة، و5 بالمئة حالات خطرة، و15 بالمئة هي حالات رئوية تم تشخيصها من خلال اجهزة المفراس والتحاليل المختبرية".

 واتخذت وزارة الصحة، بحسب عبد الامير، "خطوات كبيرة في توفير اجهزة التنفس الرئوي واستخدام البروتوكولات العلاجية واللوائح العلاجية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم تعافي الاغلبية منهم"، مشددا على أن "اهم جانب تم التركيز عليه للمصاب هو الحالة النفسية التي تتحكم بالمناعة التي تساعده على الشفاء".

وبين عبد الأمير ان "نسبة الوفيات تراوحت بين 1- 2 بالمئة بشكل يومي، وهذا يعتمد على ارتفاع حالات الاصابات المكتشفة"، مؤكدا على "تفعيل انظمة تدريب الملاكات الطبية والصحية من اجل انحسار الوباء والسيطرة عليه".

أما بشأن ظهور الموجة الثانية للجائحة، فقد ذكر عبد الأمير انها "تأتي حينما تنكسر الموجة الاولى ويصبح المنحني مسطحاً وينخفض الى مستوى معين ضمن معدلاته الطبيعية، وبالتالي تظهر موجة جديدة خلال شهر تشرين الاول المقبل، وهي الموجة الخريفية التي قد تسبب ارتفاع معدلات الاصابة"، مشددا على "الابتعاد عن الخوف والذعر ونشر الوعي الصحي بين المواطنين لحماية انفسهم وأسرهم" .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزير الصحة حسن التميمي

بعد قرار فتح المطاعم واستئناف الأنشطة الرياضية...الصحة تتوعد بردع المخالفين 09 أيلول 2020 11:37 ص

بافل طالباني

بافل طالباني ونائبة كردية يتماثلان للشفاء من كورونا 09 أيلول 2020 11:34 ص

وزارة الصحة

الصحة تقرر أن يكون الدوام 100% اعتبارا من اليوم 09 أيلول 2020 11:04 ص

جمال كوجر

المالية النيابية: موازنة 2020 ستكون لشهرين فقط 09 أيلول 2020 10:52 ص

عبد المهدي

نائب يكشف عن ملفات فساد في العقود المبرمة بحكومة عبد المهدي 09 أيلول 2020 10:46 ص

النزاهة

النزاهة: فاسدون يتلاعبون بالعقارات في البصرة 08 أيلول 2020 03:34 م

كورونا العراق

الصحة: 4314 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الشفاء يتخطى 200 ألف 08 أيلول 2020 03:16 م

النفط

أسعار النفط تتراجع 3%.. وبرنت أدنى الـ 42 دولاراً 08 أيلول 2020 01:41 م

التعليقات