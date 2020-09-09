بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 09 أيلول 2020
آخر الأخبار
الصحة: 80% من إصابات فايروس كورونا في العراق بسيطة مراقبون: لم يصدر من حكومة الكاظمي أي قرار يحمل رسالة إلى العراقيين للتخفيف من مصاعبهم وهمومهم احتجاجا على الظلم والفساد.. أطباء العراق ينفذون إضرابا واسعا مراقبون: منذ عام 2003 سقطت الهوية العراقية وحكم الهوى العراق الولايات المتحدة تعلن خفضا إضافيا لقواتها في العراق رونالدو يقود البرتغال للصدارة ويقترب من إسقاط دائي الدراجي: 148 تريليون دينار حجم موازنة 2020.. و40 دولاراً لبرميل النفط فرنسا تحقق فوزا مثيرا على كرواتيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية عمليات البصرة تعلن نجاح ممارساتها في المحافظة تسجيل 15 حالة وفاة و687 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 أيلول 2020 11:37 ص

بعد قرار فتح المطاعم واستئناف الأنشطة الرياضية...الصحة تتوعد بردع المخالفين

وزير الصحة حسن التميمي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، ، ان فتح المطاعم والمنافذ واستعادة الانشطة الرياضية، قرارات مدروسة،  متوعدة  باجراءات رادعة بحق المخالفين .

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، إن "قرار فتح المطاعم واستعادة الانشطة الرياضية وفتح المنافذ للتوافد التجاري هي قرارات مدروسة وجميع تلك الفعاليات ستكون ضمن تعليمات واضحة تصدرها وزارة الصحة تتضمن كافة اليات عمل تلك النشاطات وكيفية ضمان عدم انتشار الوباء وسلامة الاجراءات المتخذة ". 


واضاف الجميلي، ان "فرقاً صحية وامنية ستتابع تلك النشاطات بزيارة تفتيشية للمطاعم وساحات الالعاب"، مبينا ان "اي نشاط يعاد تفعيله سيقوم بالآلية والتعليمات التي تستخدمها وزارة الصحة والمستنبطة من تعليمات الصحة العالمية وتجارب دول الاخرى".

 وتابع: "ستكون هناك اجراءات رادعة جدا بالنسبة للمطاعم حسب تعليمات وزارة الصحة وهي غلق المطعم بالشمع الاحمر" مبينا ان" اي مطعم سيخالف هذه التعليمات سيتم غلقه مباشرة، إضافة الى اجراءات رادعة بحق هؤلاء".
ولفت، الى ان "النشاطات التي فيها تجمعات ومخالفة للتعليمات ستحال وفق القانون العراقي المادة 368 التي تختص بالامور التي تخص الاضرار بالصحة العامة ".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق

الصحة: 80% من إصابات فايروس كورونا في العراق بسيطة 09 أيلول 2020 12:12 م

بافل طالباني

بافل طالباني ونائبة كردية يتماثلان للشفاء من كورونا 09 أيلول 2020 11:34 ص

وزارة الصحة

الصحة تقرر أن يكون الدوام 100% اعتبارا من اليوم 09 أيلول 2020 11:04 ص

جمال كوجر

المالية النيابية: موازنة 2020 ستكون لشهرين فقط 09 أيلول 2020 10:52 ص

عبد المهدي

نائب يكشف عن ملفات فساد في العقود المبرمة بحكومة عبد المهدي 09 أيلول 2020 10:46 ص

النزاهة

النزاهة: فاسدون يتلاعبون بالعقارات في البصرة 08 أيلول 2020 03:34 م

كورونا العراق

الصحة: 4314 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الشفاء يتخطى 200 ألف 08 أيلول 2020 03:16 م

النفط

أسعار النفط تتراجع 3%.. وبرنت أدنى الـ 42 دولاراً 08 أيلول 2020 01:41 م

التعليقات