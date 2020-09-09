بعد قرار فتح المطاعم واستئناف الأنشطة الرياضية...الصحة تتوعد بردع المخالفين

أكدت وزارة الصحة والبيئة، ، ان فتح المطاعم والمنافذ واستعادة الانشطة الرياضية، قرارات مدروسة، متوعدة باجراءات رادعة بحق المخالفين .



وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، إن "قرار فتح المطاعم واستعادة الانشطة الرياضية وفتح المنافذ للتوافد التجاري هي قرارات مدروسة وجميع تلك الفعاليات ستكون ضمن تعليمات واضحة تصدرها وزارة الصحة تتضمن كافة اليات عمل تلك النشاطات وكيفية ضمان عدم انتشار الوباء وسلامة الاجراءات المتخذة ".





واضاف الجميلي، ان "فرقاً صحية وامنية ستتابع تلك النشاطات بزيارة تفتيشية للمطاعم وساحات الالعاب"، مبينا ان "اي نشاط يعاد تفعيله سيقوم بالآلية والتعليمات التي تستخدمها وزارة الصحة والمستنبطة من تعليمات الصحة العالمية وتجارب دول الاخرى".



وتابع: "ستكون هناك اجراءات رادعة جدا بالنسبة للمطاعم حسب تعليمات وزارة الصحة وهي غلق المطعم بالشمع الاحمر" مبينا ان" اي مطعم سيخالف هذه التعليمات سيتم غلقه مباشرة، إضافة الى اجراءات رادعة بحق هؤلاء".

ولفت، الى ان "النشاطات التي فيها تجمعات ومخالفة للتعليمات ستحال وفق القانون العراقي المادة 368 التي تختص بالامور التي تخص الاضرار بالصحة العامة ".