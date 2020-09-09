بافل طالباني ونائبة كردية يتماثلان للشفاء من كورونا

تماثل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني و النائبة الكردية في مجلس النواب ريزان شيخ دلير ، للشفاء من الاصابة بفايروس كورونا.



وقال المكتب الاعلامي لطالباني في بيان: ان "الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني شفي بشكل تام من الاصابة بكوفيد 19".



من جانبها اعلنت النائبة ريزان شيخ دلير عن تعافيها من الفايروس المستجد"، لافتة الى ان "اخر فحص خاص بكورونا اجرته قبل 3 ايام اظهر تعافيها من كورونا".



واكدت انها "لم تشارك بجلسات مجلس النواب، بحسب توجيهات ونصائح الاطباء بالبقاء في المنزل كفترة نقاهة".